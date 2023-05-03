В Иванове мальчик выпал из автобуса и получил травмы

В Иванове подросток получил травму при падении из автобуса. ФОТО: УГИБДД по Ивановской области

В Иванове 13-летний мальчик выпал из автобуса. Инцидент произошел 2 мая в 15:45 на остановке на улице 7-я Вишневая.

Подросток ехал по маршруту №30Б. Автобус и водитель, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, пока не установлены. При падении мальчик получил травмы и обратился в больницу за медицинской помощью. Медики сообщили о случившемся в ГИБДД.

- Сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.