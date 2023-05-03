День Победы в Костроме 9 мая 2023 года: полная программа праздника

Торжества в честь Дня Победы в Костроме начнутся с 4 мая.

Администрация Костромы опубликовала программу празднования Дня Победы. Торжества начнутся 4 мая – с этого дня по городу будут ездить «фронтовые бригады» и давать концерты во дворах, где живут ветераны.

5 мая в 16:00 у Монумента Славы пройдет вручение голубых беретов курсантам ЦВР «Беркут».

С 6 по 9 мая с 12:00 до 16:00 в парке Победы запланированы концерты с участием творческих коллективов Костромы. В эти же дни с 18:00 в парке будет работать вечерний кинозал под открытым небом. Костромичам покажут фильмы о войне.

7 мая с 12:00 до 16:00 в парке Победы пройдут акции «Солдатская каша» и «Сад памяти». В память о погибших высадят 25 рябин. Кроме того, в парке состоится концерт «Костер Победы».

8 мая в 18:00 на набережной реки Волги у причала №1 начнется молодежная патриотическая акция «Венок Победы». На Советской площади у фонтана с 18:00 до 19:00 пройдет Всероссийская акция «Вальс Победы».

День Победы 9 мая в 8 утра у Вечного огня на проспекте Мира откроет всероссийская акция «Вахта памяти». В 10:00 на площади Мира начнется митинг в честь 78-й годовщины Победы, после него состоится прохождение войск Костромского гарнизона и возложение цветов к Монументу Славы.

В 11:00 на площади Мира начнется концерт «Победный май», он продлится до 20:00. В 20 часов праздник продолжится программой «Памяти павших, во славу живых!».

В парке Победы с 10 утра до 18:00 будут проходить праздничная программа «Голос Победы» и акция «Солдатская каша».

Завершится 9 мая праздничным фейерверком «Салют, Победа!». Он начнется в 22:00 в сквере Ивана Сусанина.

- Любой костромич может принять участие в традиционной патриотической акции «Окна Победы». Участникам необходимо украсить окна своего дома, квартиры, школы праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами. Можно сделать рисунок, отражающий участие семьи в Великой Отечественной войне, или использовать мотивы недавно просмотренного фильма на военную тематику. Рисунок размещается на окне дома, чтобы его могли увидеть прохожие. Поделиться фото украшенных окон можно в социальных сетях с хештегами #ДеньПобеды #ОкнаПобеды2023, - рассказали в администрации Костромы.