День Победы в Ярославле 2023: полная программа праздника

Парад на Советской площади в Ярославле начнется в 9 утра 9 мая. Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля рассказали, как город будет отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Многие мероприятия начнутся заранее.

Например, выставка на Первомайском бульваре «Весна 45-го года» откроется 5 мая и продлится до 10 числа. Здесь же можно будет посмотреть выставку поискового отряда «Высота-76» и экспозицию «К 80-летию победы в Сталинградской битве».

Праздничные программы готовят КЗЦ «Миллениум» и театр имени Федора Волкова.

С 5 по 9 мая на улицах Ярославля будут раздавать «Георгиевские ленточки». Также ярославцы могут принять участие в акциях «Флаг Победы» и «Окна Победы»: вывесить знамена и символы Победы на окнах и балконах квартир, детских садов, школ, вузов и предприятий.

«Бессмертный полк» в целях безопасности в этом году пройдет в онлайн-формате.

- Все желающие могут загрузить фотографии своих героев на сайт мойполк.ру. 9 мая, в День Победы, снимки будут показывать на сайте, медиафасадах и экранах, - сообщили в мэрии.

В рамках акции «Смена аватаров в соцсетях» можно вместо своего фото установить фото героя. Для этого необходимо создать изображение в специальном конструкторе: загрузить фотографию ветерана, написать имя, воинское звание, годы жизни, и оформить новый аватар.

На время акции «Бессмертный автополк» можно приклеить фотографии героев Великой Отечественной войны на задних и боковых стеклах машин (но только так, чтобы они не создавали помех водителю). Организаторы уточнили, что снимок можно размещать только на чистых автомобилях.

Также в Ярославле пройдут акции «Герои с нами» и «Портрет героя на сердце».

- Любой желающий может напечатать потрет своего героя на футболке и надеть ее в День Победы. Свое фото в футболке с портретом героя можно выложить их в социальных сетях с хэштегом #героиснами, - пояснили в мэрии.

В День Победы, в 10:00 9 мая, на Советской площади начнется торжественное шествие войск и силовых структур Ярославского гарнизона.

В 11:00, после окончания шествия, с театрализованным представлением «Дневник военкора» на площади выступят творческие коллективы Ярославля.

В 21:00 на Стрелке пройдет концерт ярославского муниципального духового оркестра, который исполнит мелодии военных лет.

В 22:00 на Стрелке прогремит праздничный салют.

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