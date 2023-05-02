В Ярославле нашли мертвым пропавшего 16-летнего подростка

В Ярославле нашли тело подростка. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле спустя год завершились поиски 16-летнего Алексея Ч. К сожалению, трагически. Тело подростка нашли на берегу водоема во Фрунзенском районе города.

- Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Поиски Алексея начались 27 апреля прошлого года. В этот день юноша ушел из дома и не вернулся. Матери сказал, что пошел устраиваться на работу.

Искали мальчика и сотрудники правоохранительных органов, и волонтеры. По факту безвестного исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело - по статье 105 УК РФ "Убийство".

Вторник, 2 мая, стал тяжелым днем для ярославских поисковиков. Кроме Алексея, подтвердилась гибель еще двух пропавших человек - 29-летнего Дмитрия А. и 78-летней Нины Н. Они пропали в феврале и марте этого года. Известно, что мужчину нашли мертвым в заброшенном здании.

- Отряд скорбит вместе с родственниками погибших, - написали волонтеры "ЯрСпаса".

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