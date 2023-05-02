Акция «Георгиевская ленточка» продлится в Иванове до 8 мая

В ИВанове раздают "Георгиевские ленточки". ФОТО: администрация Иванова

В Иванове продолжается акция «Георгиевская ленточка», которая стартовала 25 апреля. За неделю горожанам раздали уже несколько тысяч лент и продолжают это делать. Акция продлится до 8 мая, сообщили в комитете молодежной политики, физической культуры и спорта. Добровольцы не только отдают ленточки, но и рассказывают, как правильно их носить.

Распространение «Георгиевских ленточек» проходит ежедневно в 16:00 на главных улицах и площадях Иванова.

- Основными площадками акции в этом году вновь стали площадь Пушкина и площадь Победы. Встретить «Волонтеров Победы» можно также на площади Ленина, площади Революции, в районе торгового центра «Никольский», около автовокзала и в районе мемориала «Героям фронта и тыла», - сообщили в администрации города.