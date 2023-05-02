Во взрослую поликлинику №7 Иванова привезли вакцину от кори

В поликлинику Иванова привезли вакцину от кори. ФОТО: группа "Городская клиническая больница № 7 г. Иваново" ВКонтакте

Во взрослую поликлинику №7 поступила вакцина от кори, сообщили в городской клинической больнице №7 Иванова. Сделать прививку можно по показаниям. В первую очередь, она необходима сотрудникам образования и здравоохранения, пищевой промышленности, торговли и коммунальной сферы в возрасте от 35 до 55 лет, которые раньше не болели корью и не были вакцинированы от нее.

- Ждем вас в будни с 10:00 до 16:00 в кабинете №112. Необходимо предварительно взять медицинскую карту в регистратуре, - уточнили в больнице.

Сделать прививку в поликлинике №7 могут только прикрепленные к ней пациенты. С собой им нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.