В Костроме подорожает проезд в общественном транспорте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Костроме с 1 июля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте, сообщает издание k1news.ru. При покупке билета за наличные, заплатить придется 35 рублей, при оплате транспортной картой – 27 рублей.

По словам заместителя губернатора Костромской области Юрия Макова, благодаря такой тарифной политике у костромичей появится стимул купить сразу проездной на квартал и экономить несколько рублей на каждой поездке. Все льготы на проезд в общественном транспорте остаются, рассматривается вопрос о введении льгот для всех школьников, независимо от их возраста и финансового благосостояния семьи.

Транспортные карты будут выдаваться бесплатно до 1 июля в отделениях Почты России и Сбербанка.