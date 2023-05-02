В Костроме пройдет акция «Георгиевская ленточка»

В Костроме 4 и 5 мая будут раздавать «Георгиевские ленточки». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костроме 4 и 5 мая будут раздавать «Георгиевские ленточки».

- В рамках акции бойцы Костромского городского поискового отряда «Харон» и волонтеры молодежного комплекса «Пале» выйдут на улицы города, чтобы рассказать и раздать главный символ воинской славы, который граждане носят у сердца в знак памяти и уважения к подвигу наших соотечественников, - сообщили в молодежном комплексе «Пале».

4 мая с 14:00 до 15:00 «Георгиевские ленточки» можно будет получить на Советской площади у городского фонтана. 5 мая волонтеры выйдут в Ботниковский сквер, который находится напротив здания администрации Костромы. Там акция пройдет также с 14:00 до 15:00.