«Лучше, чем музыкой Моцарта, я не смогу сказать»: в Ярославле открылся XV международный фестиваль Юрия Башмета

Приветственные слова Юрия Башмета и Андрея Колядина Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле вчера, 1 мая, стартовал XV международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Грандиозное открытие прошло в филармонии. На суд искушенных зрителей были представлены произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Очевидно, что случайных людей на этом мероприятии не было, ведь название концерта «Моцарт-Моцарт» говорило само за себя.

За полчаса до начала фойе филармонии уже гудело. Ценители прекрасного, нарядно одетые, обсуждали предстоящий вечер, делились ожиданиями и рассматривали фотографии маэстро, которые были развешаны на стенах. После того, как двери зала распахнулись и люди заняли свои места, в воздухе витало приятное предвкушение. Немного погодя, на сцену вышли музыканты, а за ними – художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет, а также заместитель губернатора региона Андрей Колядин. Во время торжественных речей, Башмет был лаконичен, завершив свое приветствие фразой: «Лучше, чем музыкой Моцарта, я не смогу сказать».

За полчаса до начала в фойе филармонии уже начали собираться зрители Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В открытии фестиваля участвовали симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета, филармоническая хоровая капелла «Ярославия», пианистка Елизавета Леонская, прилетевшая из Австрии, а также Анна Юркус и Илья Кутюхин – оперные певцы.

- Традиция привозить в Ярославль иностранных друзей, которые еще никогда не были в России, продолжается. В этот раз будет много современной музыки. Это очень тонкое сочетание разных стилей, - сказала директор департамента культуры Марина Васильева. – Конечно, для нас большая гордость, что Юрий Абрамович проводит концерты не только в Ярославле. В этом году мы поедем и в Рыбинск, и в Вятское село, и в Данилов. Коллективы фестиваля посетят Некрасовское, Пречистое. В добрый путь!

Елизавета Леонская, приехавшая на фестиваль из Австрии Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Действительно жителей региона ждет разнообразная музыкальная программа, которая запланирована организаторами до 9 мая включительно. Участники фестиваля посетят Рыбинск, Данилов, Переславль, поселки Некрасовское, Пречистое и село Вятское. Большая часть концертов, конечно, пройдет в Ярославле. Горожане в ближайшие дни смогут услышать много всего интересного – от музыки Персии до джаза, от Рахманинова до Баха.