Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 мая 2023 11:23

Перекрытие дорог в Ярославле на 9 мая 2023 года: список улиц, схема перекрытия

В День Победы в Ярославле перекроют для проезда центральные улицы
Полина Вачнадзе
В Ярославле в День Победы закроют проезд по центральным улицам.

В Ярославле в День Победы закроют проезд по центральным улицам.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле готовятся к празднованию Дня Победы. Программу праздника можно узнать здесь, а об акциях, которые пройдут в преддверии 9 Мая – здесь.

Для обеспечения безопасности участников праздника, вводятся ограничения для автовладельцев.

С 6 утра до полуночи 9 мая перекроют проезд по Волжской и Которосльной набережных, улицам Большой Октябрьской, Терешковой, Суркова, Флотской, Советской, Кедрова, Волкова, Почтовой, Кирова, Нахимсона, Андропова, Первомайской, Максимова, Трефолева, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова, Победы, а также по Флотскому и Волжскому спусках, Пятницкому съезду, по Советскому, Мукомольному, Депутатскому и Народному переулках, площади Челюскинцев и Советской площади, Первомайскому бульвару, Московскому проспекту, проспекту Октября.

В Ярославле будут действовать ограничения.

В Ярославле будут действовать ограничения.

Фото: Мэрия Ярославля

С 7 утра 8 мая до полуночи 9 мая вводится ограничение остановки и стоянки машин на Волжской и Которосльной набережных, а также улице Первомайской.

Общество: ВОПРОС ДНЯ