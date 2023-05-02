Перекрытие дорог в Ярославле на 9 мая 2023 года: список улиц, схема перекрытия

В Ярославле в День Победы закроют проезд по центральным улицам. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле готовятся к празднованию Дня Победы. Программу праздника можно узнать здесь, а об акциях, которые пройдут в преддверии 9 Мая – здесь.

Для обеспечения безопасности участников праздника, вводятся ограничения для автовладельцев.

С 6 утра до полуночи 9 мая перекроют проезд по Волжской и Которосльной набережных, улицам Большой Октябрьской, Терешковой, Суркова, Флотской, Советской, Кедрова, Волкова, Почтовой, Кирова, Нахимсона, Андропова, Первомайской, Максимова, Трефолева, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова, Победы, а также по Флотскому и Волжскому спусках, Пятницкому съезду, по Советскому, Мукомольному, Депутатскому и Народному переулках, площади Челюскинцев и Советской площади, Первомайскому бульвару, Московскому проспекту, проспекту Октября.

В Ярославле будут действовать ограничения. Фото: Мэрия Ярославля

С 7 утра 8 мая до полуночи 9 мая вводится ограничение остановки и стоянки машин на Волжской и Которосльной набережных, а также улице Первомайской.