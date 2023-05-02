Ярославская область – в числе лидеров промпроизводства в ЦФО

За три месяца индекс промышленного производства Ярославского региона по сравнению с январем-мартом прошлого года составил 110,3%. Фото: Правительство Ярославской области

За три месяца этого года индекс промышленного производства Ярославского региона по сравнению с январем-мартом прошлого года составил 110,3%. Об этом сообщили правительство области.

– Это более чем на 11 процентных пунктов выше среднероссийского показателя. Регион занимает 2-е место в ЦФО и 8-е место в Российской Федерации, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Промышленный сектор успешно адаптировался к новым экономическим условиям и демонстрирует рост.

Правительство области пояснило, что наибольшую динамику в первом квартале показали производства резиновых и пластмассовых изделий, табака, одежды, химических веществ и продуктов, деревообработка, а также ремонт и монтаж машин и оборудования, металлургическое производство и производство пищевых продуктов.

Правительство области продолжает оказывать промышленному сектору необходимую поддержку. Работу курирует антисанкционный штаб во главе с Михаилом Евраевым.

В 2022 году в виде льготных займов, поручительств и грантов ярославские предприятия получили более 1,4 миллиарда рублей. В 2023-м объем средств уже составил более 250 миллиардов. Помощь предоставляется в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом России Владимиром Путиным и реализуемых в регионе областным правительством.

– В 2022 году на территории региона были открыты новые производства, запущены новые линии. Предприятия увеличили ассортимент выпускаемой продукции, заняли ниши, освобожденные после ухода западных конкурентов, поменяли логистические цепочки, вышли на новых поставщиков, – рассказал первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Существенно увеличены объемы производства организаций оборонно-промышленного комплекса, осуществляется выпуск новых изделий.