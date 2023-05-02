Синоптики рассказали ярославцам, какой будет погода в мае

Май в 2023 году обещает быть неустойчивым и прохладным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Май в 2023 году обещает быть неустойчивым, прохладным, с умеренным количеством осадков с превышением нормы не более, чем на 10%. Такой прогноз дают жителям Ярославской области синоптики Центра «Фобос».

Первомай в регионе стал не по сезону прохладным днем. Во вторник, 2 мая, инициатива перешла к антициклону, немного распогодилось, но это ненадолго. Уже завтра, 3 мая, небо нахмурится, к вечеру пойдет дождь, но температура днем еще будет держаться на отметках в +15..+20 градусов.

В четверг в регион прорвется холодный атмосферный фронт. Ожидаются ливни и понижение температуры.

- К следующим выходным погода серьезно испортится – зарядят обложные осадки, в сумерках местами даже кое-где переходящие в смешанную фазу с вероятностью мокрого снега, а промозглый северо-восточный ветер не позволит столбикам термометров ночью подняться выше 0..+5, днем всего +5..+10, что на 7 градусов ниже нормы, - рассказали в «Фобосе».

9 мая, по предварительным прогнозам, днем от +7 до +12.

По данным синоптиков, во второй десятидневке мая температура будут постепенно возвращаться в свое климатическое русло. По ночам ожидается +5..+10, днем от +15 до +20.

А в третьей декаде последнего весеннего месяца ожидается третья волна холода.

- Поэтому наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха окажется +15 и выше, может произойти в лучшем случае лишь в финальные дни мая, - сообщили в Центре «Фобос».