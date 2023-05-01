В Ярославле на улице Пятницкой демонтируют постройку 1920-х годов

Внешний вид исторического здания до начала сноса. ФОТО: Яндекс.Карты

В Ярославле уже третью неделю на улице Пятницкой демонтируют исторический дом, который является ценной постройкой 1920-х годов. Градозащитница Ольга Мазанова написала об этом у себя в соцсетях с призывами остановить снос здания. Активистка отправила письмо в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

- Прошу срочно проверить законность сноса ценного исторического дома постройки начала 1920-х гг. в г Ярославле по улице Пятницкая, 4. Прошу срочно приостановить работы по демонтажу дома по улице Пятницкая, 4 до проведения проверки. Дом деревянный 1-этажный с элементами модерна в декоре фасадов (наличники, расстекловка окон, обшивка тесом и т.д) и модерновой формой крыши. Дом является частью исторической среды церкви Пятницы Калашной, формирует фронт застройки улицы Пятницкой на границе буферной зоны Юнеско, - поделилась выдержкой из письма Ольга Мазанова. - В настоящий момент 28.04.2023 снесено практически полдома: крыша - полностью снесена, и снесена верхняя часть стен дворового и бокового фасадов, рабочие сдирают обшивку тесом на фасадах. Снос зданий постройки до 1957 года запрещен , согласно требованиям Проекта зон охраны 2011 года.

Также Ольга Мазанова просит предоставить информацию о том, выдавал ли департамент разрешение на снос этого здания.

КП-Ярославль будет следить за развитием ситуации.