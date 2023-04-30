В ярославский цирк на гастроли приехала программа «Вместе целая страна»

В ярославском цирке прошла пресс-конференция с труппой программы "Вместе целая страна" Фото: Рада Шпилевая

Ярославский цирк встречает гостей: санкт-петербургская цирковая труппа приехала в наш город с программой «Вместе целая страна». Премьера этого представления прошла осенью 2022 года, но оно уже успело стать известным по всей стране. И ярославцы тоже смогут увидеть это необычное цирковое шоу. В чем же его уникальность, и какие сюрпризы будут ждать зрителя, рассказывает КП-Ярославль.

28 апреля в цирке нашего города прошла генеральная репетиция. По словам директора ярославского цирка Глеба Ухватова, программа была создана в цирке на Фонтанке в честь его 125-летия. Оттуда она отправилась в турне по всей России. Труппа насчитывает 86 человек, и каждый из них – профессионал своего дела. Помимо мастерства артистов представление удивляет техническим оснащением и спецэффектами.

В ходе представления артисты демонстрируют высокий уровень мастерства Фото: Рада Шпилевая

Но наполнение программы – не единственный фактор, который делает ее уникальной. Одновременно с приездом труппы в ярославский цирк поступило оборудование, которое позволит расширить круг посетителей и приобщить к цирковому искусству тех, кто не имел к нему доступа. Речь идет о приспособлениях для тифлокомментирования – передачи информации о происходящем людям с ограниченными возможностями зрения.

Подробнее о том, как она работает, рассказала Светлана Телицына. Она руководитель московской организации «Мудрый пес», которая объединяет владельцев собак-проводников. Ее верный друг и помощник лабрадор Честер тоже пришел на мероприятие и ни на шаг не отходил от хозяйки.

В программу вошли номера, собранные в разных регионах России Фото: Рада Шпилевая

- Я была одной из первых, кто, если так можно сказать, видел это представление. Мы с Честером являемся амбассадорами программы Росгосцирка «Цирк наощупь», и нам уже дали возможность присутствовать на выступлении в Рязани. Я абсолютно незрячий человек, и благодаря программе «Особый взгляд» фонда Алишера Усманова я смогла по-настоящему увидеть все, что происходит на арене. В этом мне помогли профессионально составленные комментарии, которые транслируются через наушник и описывают абсолютно все, что видит зритель. Это тоже непросто. Например, за то время, пока артист идет от занавеса до середины сцены, комментатор должен успеть описать каждое его действие и рассказать, как выглядит его костюм, - объясняет Светлана.

Ярославский цирк стал пятым по счету в России, где появилась техника для тифлокомментирования. В нашем городе инновация вводится вместе с показом нового представления. Дети с нарушением зрения смогут впервые «посмотреть» цирковое представление с помощью нового оборудования.

"В цирковом представлении немаловажную роль играют и четвероногие артисты" Фото: Рада Шпилевая

Что касается других особенностей представления, о них рассказал руководитель программы «Вместе целая страна» Сергей Шаркович.

- Постановщик Виктория Коновалова – театральный режиссер. Она искала подходящие номера по всей России. Некоторые из них приезжали с Дальнего востока, чтобы объединиться в Санкт-Петербурге. В итоге шоу включило в себя элементы театра, циркового искусства, балета и фольклорной музыки.

Все эти жанры объединены вокруг сюжета о хорошо знакомом всем персонаже – Петрушке. Этот герой в исполнении самого Сергея Шарковича проводит зрителя в изменчивый мир представления и знакомит с его многообразием. В программе нашли отражение культурные традиции многих национальностей России, образуя синтез народного искусства. И сюжеты всех номеров органично встроены в эту концепцию.

Конечно, в цирковом шоу немаловажную роль играют и четвероногие артисты: веселые пудели, статные лошади, ученые медведи. Руководитель группы наездников рассказал, что в программу включена одна из самых сложных вариаций их номера. Лошади во время выполнения трюков скачут с очень высокой скоростью. По словам Тамерлана Нугзарова, показать такое выступление получится не в каждом манеже: на стандартной арене животные могут не удержаться и вылететь в первые ряды. Но ярославский цирк дает возможность воплотить номер во всей его полноте без риска для артистов и зрителей. А вот пример другого номера с животными.

В программу вошла одна из самых сложных вариаций номера конных наездников Фото: Рада Шпилевая

Дрессировщик собак Надежда Чебота рассказала, как проходит ее часть представления:

- Называется номер «Хочу собаку». И нам даже приходилось слышать, как после выступления дети просили родителей купить им хвостатого друга. Сюжет построен как спортивное состязание двух команд: черных и белых. Пудели выполняют разные трюки, играют, соревнуются, а в конце трех самых лучших ждет награда: золотая, серебряная и бронзовая косточки.

Вся программа выстроена в одну сюжетную линию, итог которой таков: добро всегда побеждает. Представление ценно не только своей необычной структурой и высоким уровнем профессионализма. Оно создано прежде всего для того, чтобы в игровой и развлекательной форме привить детям такие понятия, как дружба, единство и добродетель. Вместе с главными героями сказки юные зрители пройдут необычный путь, который многому их научит.