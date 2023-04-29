Куда сходить в Ярославле в майские праздники

С 1 мая можно прокатиться на речном трамвайчике. ФОТО: группа "Ярославский речной порт" ВКонтакте

Не за горами первые майские праздники, а значит самое время строить планы на выходные – 29-30 апреля и 1 мая. Редакции КП-Ярославль составила топ самых интересных мероприятий в Ярославле и рядом с городом.

Праздничные концерты

1 мая в 12:00 в Юбилейном парке начнется большой концерт, подготовленный ДК им.Добрынина. Помимо выступлений солистов и коллективов дворца культуры в парке пройдет конкурс рисунков на асфальте и интерактивные танцы. Одновременно с этим в парке «Рабочий сад» другой дом культуры проведет развлекательную программу в честь Первомая.

В тот же день в 18.00 ярославцы смогут посетить концерт в ДК «Магистраль», где будут исполняться русские народные песни.

Мастер-классы в музее-заповеднике

Ярославский музей-заповедник помимо привычных экспозиций и выставок подготовил интерактивные занятия. 29 апреля в 14.00 посетители смогут попробовать себя в роли художников, и в этом им поможет мастер-класс по росписи изразцов. Помимо этого, в субботу и воскресенье гости комплекса будут иметь возможность проявить ловкость и смекалку, приняв участие в играх на историческую тематику в «Бирюльки-холле». Такой вид активности увлечет и детей, и взрослых.

Исторический интерактив

В художественном музее Ярославля 29 и 30 апреля можно будет посетить необычную выставку под названием «Спор о бороде». Это оригинальное музейное действо, которое рассказывает об историческом событии времен Петра 1 с использованием анимации, звука, света и подлинных произведений XVIII–XX веков. Посетители из пассивных наблюдателей превращаются в очевидцев: они вовлекаются в диалог, спорят и взаимодействуют между собой.

Праздничная программа в Вятском

Историко-культурный комплекс с 29 апреля по 1 мая проводит интерактивную программу. Гостей ждет посещение выставки в рамках фестиваля «Дни Петербурга в Вятском», мастер-классы по изготовлению гравюры в музее печатного дела и другие активности. Воскресенье начнется с гуляний, объединенных в программу «Как на красной на горе»: хороводы, песни, конкурсы и т.д. В тот же день будут проведено несколько мастер-классов по фольклорному декоративно-прикладному искусству и различные экскурсии. 1 мая в Вятском пройдут мероприятия, которые окунут посетителей в атмосферу советского праздника.

«Под звездным небом Ярославля»

С первого дня мая ярославский планетарий запускает новую программу. В 3D формате будут представлены все созвездия и скопления светил, которые можно наблюдать над ночным Ярославлем. Это не просто развлечение, но и возможность узнать больше о строении нашей галактики, Солнце и многом другом. Подойдет такая программа для посетителей любого возраста.

Речные трамваи

Неплохим решением для того, чтобы развеяться и полюбоваться видами весеннего Ярославля, будет водная прогулка. Экскурсионные полуторачасовые рейсы речных трамваев начинаются у Речного вокзала, без остановок идут до Толгского монастыря и возвращаются обратно.

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