Правительство области: новые автобусы выйдут еще на 15 городских маршрутов Ярославля

Автобусы современные, удобные, приспособлены для маломобильных пассажиров. Фото: Правительство Ярославской области

Правительство области сообщает, что в рамках проводимой им комплексной модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе с 29 апреля по 13 мая более 130 новых брендированных автобусов начнут работу на 15 основных городских маршрутах.

- С завтрашнего дня начинается третий этап модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе. Так мы обновим 60% всего парка, а к лету заменим более 600 автобусов на 137 направлениях, - отметил губернатор области Михаил Евраев. - Новая партия готова к выходу. Автобусы современные, удобные, приспособлены для маломобильных пассажиров. В них действует безналичная оплата проезда. Работу транспорта контролируем, собираем обратную связь от жителей. Если потребуется, внесём коррективы.

Областной департамент транспорта информирует, что с 29 апреля автобусы начнут выходить на следующие маршруты: № 2 «Улица Большие Полянки – ЯШЗ», № 7 «Улица Гудованцева – 15 МКР», № 9 «Ярославль Главный – ТЦ "Аксон"», № 10 «15 МКР – НЗКИ», № 17 «ЯШЗ – поселок Ивняки», № 19 «Химзавод "Луч" – улица Гудованцева», № 19К «Улица Гудованцева – Красная площадь», № 49 «Улица Ярославская - 15 МКР», № 55 «Машприбор – Ярославль Главный», № 65 «ЯЗХМ – улица 8 Марта», № 66 НЗКИ - Больничный городок, № 67 «Улица Автозаводская – Машприбор», № 85 «Поселок Ивняки – Машприбор», № 90 «ТЦ "Аксон" – Областная больница», № 92 «Улица Павлова – ЯШЗ».

Кроме того, по информации департамента транспорта региона, маршруты №18 и №49 будут объединены в единый маршрут №49 «Улица Ярославская – 15 МКР», который будет продлен до улицы Ярославской, а на маршруте будут работать 20 автобусов большого класса.

Работу общественного транспорта в режиме онлайн контролируют специалисты регионального департамента транспорта, ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» и ГБУ ЯО «Яроблтранском».

Правительство области напоминает жителям: все вопросы по работе новых автобусов жители могут уточнить по номеру колл-центра 122 доб.3.