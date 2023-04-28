Ветераны на футболках и машинах: «Бессмертный полк» в Ярославле 9 мая пройдет в новом формате

Акция "Бессмертный полк" в Ярославле в этом году пройдет в онлайн-режиме. Фото: Правительство Ярославской области

В этом году очного шествия «Бессмертного полка» по улицам Ярославля не будет: организаторы решили отменить акцию в целях безопасности. Но ярославцы все равно смогут принять участие в мероприятии, правда, пройдет оно в онлайн-формате.

Все желающие могут загрузить фотографии своих героев на сайт мойполк.ру. 9 мая, в День Победы, снимки будут показывать на сайте, медиафасадах и экранах.

В рамках акции «Смена аватаров в соцсетях» можно вместо своего фото установить фото героя.

- Для этого необходимо создать изображение в специальном конструкторе: загрузить фотографию ветерана, написать имя, воинское звание, годы жизни, и оформить новый аватар, - рассказали в мэрии Ярославля.

На время акция «Бессмертный автополк» можно приклеить фотографии героев Великой Отечественной войны на задних и боковых стеклах машин (но только так, чтобы они не создавали помех водителю). Организаторы уточнили, что снимок можно размещать только на чистых автомобилях.

Также в Ярославле пройдут акции «Герои с нами» и «Потрет героя на сердце».

- Любой желающий может напечатать потрет своего героя на футболке и надеть ее в День Победы. Свое фото в футболке с портретом героя можно выложить их в социальных сетях с хэштегом #героиснами, - пояснили в мэрии.