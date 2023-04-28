Салют на 1 мая 2023 в Ярославле: полная программа праздника

1 мая в Ярославле завершится салютом. Фото: Мэрия Ярославля

Ярославль готовится отметить День Труда.

- Запланированы концертные программы, танцевальные выступления, интерактивы и праздничный салют, - рассказали в администрации города. - Библиотеки уже на этой неделе проводят творческие мастерские, викторины, игровые программы, мастер-классы, а также открыли выставки, приуроченные к 1 Мая.

12:00

- Праздничный концерт «Звени, играй, веселый Первомай!

ДК имени Добрынина, Малый зал (проспект Ленина,24а)

- Арт-пространство «ПриниМай поздравления!

ДК «Судостроитель» (ул.Театральная,21),

- Праздничная концертно-развлекательная программа «Мой май»

ДК «Гамма» (ул.Спартаковская,7),

- Праздничная развлекательная программа «звени, играй, веселый май»

ДК «Красный Перекоп» (ул.Стачек,53),

- Праздничная программа «Весенний калейдоскоп»

ДК «Нефтяник» (Московский проспект, 92).

15:00

- Праздничная программа «Весна. Любовь. Танцы»

ДК «Строитель» (ул.Кудрявцева,28).

17:00

- Концерт «И будем петь»

ДК «Магистраль» (Суздальское шоссе,1).

21:00-22:00

- Танцевальная программа Ярославского муниципального духового оркестра

Стрелка, нижний ярус.

22:00

- Салют

Стрелка, нижний ярус.

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