Салют на 1 мая 2023 в Ярославле: полная программа праздника

1 мая в Ярославле завершится салютом.
Фото: Мэрия Ярославля
Ярославль готовится отметить День Труда.
- Запланированы концертные программы, танцевальные выступления, интерактивы и праздничный салют, - рассказали в администрации города. - Библиотеки уже на этой неделе проводят творческие мастерские, викторины, игровые программы, мастер-классы, а также открыли выставки, приуроченные к 1 Мая.
12:00
- Праздничный концерт «Звени, играй, веселый Первомай!
ДК имени Добрынина, Малый зал (проспект Ленина,24а)
- Арт-пространство «ПриниМай поздравления!
ДК «Судостроитель» (ул.Театральная,21),
- Праздничная концертно-развлекательная программа «Мой май»
ДК «Гамма» (ул.Спартаковская,7),
- Праздничная развлекательная программа «звени, играй, веселый май»
ДК «Красный Перекоп» (ул.Стачек,53),
- Праздничная программа «Весенний калейдоскоп»
ДК «Нефтяник» (Московский проспект, 92).
15:00
- Праздничная программа «Весна. Любовь. Танцы»
ДК «Строитель» (ул.Кудрявцева,28).
17:00
- Концерт «И будем петь»
ДК «Магистраль» (Суздальское шоссе,1).
21:00-22:00
- Танцевальная программа Ярославского муниципального духового оркестра
Стрелка, нижний ярус.
22:00
- Салют
Стрелка, нижний ярус.
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