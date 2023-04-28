В парках Костромы открывается летний сезон: программы праздников

Парки Костромы открывают летний сезон. Изображение: администрация Костромы

В парках Костромы начинается летний сезон. Его открытие отметят большой праздничной программой.

29 апреля гостей ждет парк на Чернигинской набережной. Здесь пройдут шоу ростовых кукол и мыльных пузырей, слешмоб с запуском самолетиков с пожеланиями, мастер-классы по оригами и скульптуре из воздушных шаров. Откроется тир и фотозона.

30 апреля открытие летнего сезона пройдет в парке Берендеевка. Гостей ждут выступления клуба собаководов: посетителям расскажут о дрессировке собак и дадут советы по их воспитанию. Также запланированы гастрономический конкурс на поедание пиццы, массовый заезд на роликах и самокатах.

- Для юных костромичей организаторы подготовили игру в бампербол, где игрокам облаченным в большие надувные шары, предстоит гонять мяч. Пройдет конкурс рисунков мелом на асфальте. Будет работать лазертаг и тир, - рассказали в администрации Костромы.

1 мая праздник состоится в парке Победы. Гостей смогут посмотреть анимационные программы со сказочными персонажами и героями мультфильмов.

Начало всех мероприятий – в 12:00.