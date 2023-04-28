В Ивановской области за групповое изнасилование арестованы двое мужчин

В Фурманове двое мужчин, обвиняемые в изнасиловании, заключены под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Фурманове Ивановской области двое мужчин 43 и 59 лет заключены под стражу – им предъявлено обвинение в изнасиловании группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, приятели совершили преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Их жертвой стала 44-летняя женщина. Ее увезли в садовый домик СНТ Фурмановского района, избили и изнасиловали.

- Фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Установлено, что ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе, за совершенные особо тяжкие преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Сейчас по делу проводятся экспертизы, идет сбор доказательной базы.