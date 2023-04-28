В Переславле возбудили уголовное дело из-за мошенничества при благоустройстве берега Плещеева озера

В Переславле возбудили уголовное дело из-за хищения денег при благоустройстве берега Плещеева озера. Фото: Правительство Ярославской области

Прокуратура Переславского района выявили признаки преступления при благоустройстве прибрежной зоны Плещеева озера в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2021 году «Служба ЖКХ и благоустройства Переславля» заключила контракт с ООО «Ярдорремстрой». В рамках контракта к опорам наружного освещения необходимо было установить таблички и цоколи. Для этой работы компания-подрядчик привлекла субподрядчика – АО «Ярославская электросетевая компания».

- В соответствии с актами, подписанными сторонами, предусмотренные контрактом работы выполнены в полном объеме, что послужило основанием для их оплаты в размере около 600 тысяч рублей. Вместе с тем проверка показала, что работы фактически не выполнены, их необоснованная оплата повлекла причинение крупного ущерба городскому бюджету, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

- Кроме того, в настоящее время в производстве следственных органов находится уголовное дело по фактам принятия фактически невыполненных работ в рамках других этапов благоустройства прибрежной зоны Плещеева озера, - уточнили в ведомстве.