Троих подростков, устроивших драку в компьютерном клубе Иванова, заключили под стражу

Троих подростков, устроивших драку в клубе, взяли под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Иванова продолжают работать по уголовному делу, возбужденному по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Обвиняемые – подростки, которые 14 апреля в компьютерном клубе избили двух юношей 15 и 16 лет. У 16-летнего потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у его младшего товарища – ушибы.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, инициаторы потасовки в клубе были задержаны.

- Им предъявлено обвинение. В отношении двоих 16-летних и одного 17-летнего местных жителей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 14-летнему обвиняемому – запрет определенных действий, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Сейчас по делу проводятся экспертизы.