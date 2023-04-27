Полиция устроила погоню за полураздетым костромичем, который сбежал от медиков из больницы

Полураздетый мужчина пытался убежать от полицейских. Скриншот с видео, группа "ДТП Кострома" ВКонтакте

Утром 27 апреля в Костроме началось с погони. Полицейские на патрульном автомобиле по тротуару преследовали мужчину, который в одних джинсах и с голым торсом пытался уйти от преследования.

В итоге бегуна все же удалось поймать.

- Полицейские догоняли пациента, который сбежал из больницы и ему требовалось срочное лечение. Известно, что в патрульном экипаже находился медик, который, когда мужчину поймали, оказал ему помощь и доставил обратно в медицинское учреждение, - рассказали в группе «ДТП Кострома» ВКонтакте.

- От нашей медицины не убежишь, видимо, - шутят костромичи.