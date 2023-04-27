«Мужик хотел утащить мальчика»: ярославцы требуют закрыть алколарек рядом со школой

Пьяные мужчины спят недалеко от школы. ФОТО: группа "Ярославль - Заволжский" ВКонтакте

Родители учеников ярославской школы №59 бьют тревогу. Рядом с образовательным учреждением находятся ларьки, покупатели которых не внушают никому доверия.

- В одном из ларьков продают спирт, как бы антисептик. Как мне объяснила продавщица этого ларька, все у них с документами в порядке. Я сфоткала этот антисептик, так-то состав – спирт 75%. Короче, спиртяга дешевая, и тут целое скопление алкашей, - пишет мама второклассника школы в группе «Ярославль-Заволжский» ВКонтакте.

Перепеска родителей в чате. ФОТО: группа "Ярославль - Заволжский" ВКонтакте

По словам женщины, не внушающие доверия мужчины тут же пью, тут же спят, тут же ходят в туалет. А еще они пристают к детям. Вот такое сообщение из классного чата опубликовали в соцсети:

- Отводила дочь в школу и увидела, как пьяный мужчина играл в догонялки (как бы) с учениками второго класса. И одного из них он за рюкзак схватил и повел в сторону городка. И неизвестно, куда бы он его отвел, если бы я его не остановила. Проведите беседу с детьми, многие ходят самостоятельно.

Родители просят администрацию школа и района, а также департамент образования и мэрию Ярославля обратить внимание на эту ситуацию и принять меры.