3 июня GAYAZOV$ BROTHER$ возвращаются в Ярославль

GAYAZOV$ BROTHER$. ФОТО: Руки ВВерх! Бар
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Пожалуй, самые известные братья музыкального шоу бизнеса, обладатели множественных премий и наград, авторы и исполнители хитов, набирающих миллионы прослушиваний и просмотров едут в Руки ВВерх! Бар Ярославль со своим концертом..
GAYAZOV$ BROTHER$ исполнят все любимые хиты группы: «Малиновая лада», «Увезите меня на дип хауc», «Кредо мое», «До встречи на танцполе» , «Я ты и море» и «Ради танцпола» и многие другие хиты.
GAYAZOV$ BROTHER$ на сцене. ФОТО: Руки ВВерх! Бар
Сбор гостей: 18:30.
Начало концерта: 20.00
Адрес: Ярославль, Первомайский бульвар, 1
Телефон: 8 (4852) 60 90 50
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