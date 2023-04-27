3 июня GAYAZOV$ BROTHER$ возвращаются в Ярославль

GAYAZOV$ BROTHER$. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

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Пожалуй, самые известные братья музыкального шоу бизнеса, обладатели множественных премий и наград, авторы и исполнители хитов, набирающих миллионы прослушиваний и просмотров едут в Руки ВВерх! Бар Ярославль со своим концертом..

GAYAZOV$ BROTHER$ исполнят все любимые хиты группы: «Малиновая лада», «Увезите меня на дип хауc», «Кредо мое», «До встречи на танцполе» , «Я ты и море» и «Ради танцпола» и многие другие хиты.

GAYAZOV$ BROTHER$ на сцене. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

Сбор гостей: 18:30.

Начало концерта: 20.00

Адрес: Ярославль, Первомайский бульвар, 1

Телефон: 8 (4852) 60 90 50

Билеты

12+

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