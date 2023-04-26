Перекрытие дорог в Иванове на 9 мая 2023: список дорог и новый маршрут троллейбусов

На центральных улицах Иванова с 28 апреля будут действовать ограничения для автомобилистов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На центральных улицах Иванова с 28 апреля будут действовать ограничения для автомобилистов.

28 апреля, а также 3, 5 и 7 мая с 5 до 7 утра на время репетиции войск Ивановского гарнизона перед шествием в День Победы полностью закроют движение:

- по Шереметевскому проспекту (на участке от улицы Громобоя до улицы 10 Августа),

- по улице Рыбинской (на участке от Шереметевского проспекта до улицы 1-й Ушакова),

- по улице 8 Марта (на участке от Шереметевского проспекта до улицы 1-й Ушакова и на участке от Шереметевского проспекта до дома №57 по проспекту Шереметевскому).

1 мая, во время 89-ой легкоатлетической эстафеты и легкоатлетического пробега «Красный рубин в Золотом кольце» с 07:30 до 15:00 будет прекращен проезд:

- по улице Красной Армии,

- улице Варенцовой на участке от улицы Почтовой до улицы Палехская,

- улице Степанова на участке от улицы Красной Армии до улицы Почтовая,

- улице Почтовая на участке от улицы Кузнечная до проспекта Ленина,

- улице Кузнецова на участке от улицы Почтовая до улицы Ярославская,

- улице Жарова на участке от Конспиративного переулка до улицы Кузнечная,

- улице Кузнечная на участке от улицы Ярославская до улицы Большая Воробьевская,

- улице Большая Воробьевская на участке от улицы Кузнечная до улицы Варенцовой,

- улице Багаева на участке от улицы Почтовая до улицы Богдана Хмельницкого.

Из-за перекрытий дорог изменятся маршруты некоторых троллейбусов. 28 апреля, 3, 5 и 7 мая троллейбусы №9 с 5 до 7 утра будут ходить до площади Победы, а троллейбусы №№3, 4, 5, 9 и 10 – по проспекту Ленина до железнодорожного вокзала.

1 мая с 07:30 до 15:00 троллейбусы №№3, 4, 5, 9 и 10 работать не будут.