В Парфеньевском районе Костромской области локализовали лесной пожар

Пожар удалось локализовать. ФОТО: администрация Костромской области

Низовой пожар в Парфеньевском районе Костромской области локализовали сегодня, 26 апреля, в 13:00. Об этом сообщили в администрации региона.

Сейчас площадь возгорания составляет 85 гектаров, идет локальное горение и тление валежника, а также деревьев, поваленных ветром. Торф, который есть на этом участке, влажный, поэтому опасности, что начнется торфяной пожар, нет.

Помогает бороться с огненной стихией начавшийся дождь, уменьшение скорости ветра также благоприятно сказывается на развитии ситуации. Сейчас на месте работает 125 человек и 45 машин.

- Задымления в населенных пунктах Парфеньевского района и соседних муниципальных образованиях из-за природного пожара не зафиксировано. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышают норму, - уточнили в администрации Костромской области.

Лесной пожар обнаружил 24 апреля лесничий, в системе мониторинга МЧС он по каким-то причинам не отображался. Распространению огня способствовала длительная сухая погода – осадков не было более 30 дней, а также сильный ветер с порывами до 20 м/с.