В финском городе собрались переименовывать Ярославскую площадь

Власти финского города решили переименовать Ярославскую площадь. Фото: Полина Вачнадзе

В финском Йювяскюля собрались переименовать площадь, названную в честь Ярославля, в площадь Виитаниеми. Такой вариант предложила рабочая группа.

Йювяскюля и Ярославль были городами-побратимами с 60-х годов прошлого столетия, но в прошлом году, после начала специальной военной операции, финские власти приняли решение разорвать контакты. Т

Заместитель мэра Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов высказал свое мнение по поводу возможного решения о переименовании площади.

- Побратимское движение изначально развивалось независимо от внешнеполитических процессов, а его сутью во все времена являются отношения между гражданскими ассоциациями, объединяющими жителей городов вокруг таких тем, как спорт, культура, образование, воспитание молодежи. Поэтому ничего кроме сожаления по поводу возможного решения о переименовании, которое принесет неудобства скорее самим жителям Йювяскюля, не испытываю, - сказал КП-Ярославль Вячеслав Гаврилов.

Он отметил, что, несмотря на приостановление договора о побратимских связях с финским городом, отношения между Ярославлем и Йювяскюля, которые были успешными на протяжении 55 лет, являются историей и ее невозможно переписать.

- Что касается сегодняшней ситуации в сфере международного сотрудничества Ярославля, еще в 2022 году был определен актуальный геополитический вектор в сторону тех государств, которые поддерживают ценности и принципы российской государственности. Сейчас продолжаем вести активную работу с китайскими городами-партнерами, с городами Республики Беларусь, с муниципальными образованиями стран СНГ, - учтонил Вячеслав Гаврилов.