Правительство Ярославской области: начал работу региональный проектный институт

Благодаря работе нового госучреждения органы местного самоуправления освобождаются от непрофильных задач. Фото: Правительство Ярославской области

Его создание инициировано областным правительством, которое уточнило, что здесь будут проектироваться объекты строительства, капитального и текущего ремонта, реконструкции, благоустройства территорий.

– В ближайшие 2 – 3 года в регионе планируем построить, провести реконструкцию и капитальный ремонт порядка 100 объектов социальной сферы, – отметил губернатор области Михаил Евраев. – Проектирование будет осуществлять новое учреждение. Это, во-первых, позволит централизовать работу, повысить качество проектов, а во-вторых – снизить издержки на подготовку проектной документации, требующую большого количества финансовых вложений со стороны области.

По словам губернатора, ежегодно на эти цели из регионального бюджета выделяется 1,5 – 2 млрд рублей.

В списке ближайших задач, поставленных правительством региона, спроектировать взрослую поликлинику Ярославской ЦРБ с инженерными коммуникациями на 500 посещений в смену в деревне Красный Бор и перепроектировать здание Завода ЛИТ в Переславле-Залесском в музейный комплекс.

– Мы повысим качество проектной документации. В муниципальных образованиях не всегда есть возможность на должном уровне подготовить техническое задание, оценить работу проектировщиков и качество материалов. Сейчас органы местного самоуправления освобождаются от непрофильных задач. Кроме того, это позволяет сэкономить средства местного бюджета, которые ранее закладывались в данную статью расходов, – рассказал и. о. директора департамента строительства Ярославской области Сергей Гончар. – А также минимизируем сроки выполнения поставленных задач.