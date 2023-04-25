Ярославские депутаты поддержали предложение губернатора направить 358 млн рублей на ремонт больниц

Депутаты одобрили инициативы главы региона. Фото: Правительство Ярославской области

– Дополнительные доходы от налогов и акцизов в размере 2,4 млрд рублей по итогам первого квартала направим на приоритетные направления, – рассказал Михаил Евраев. – В их числе – ремонт больниц, дорог, закупка школьных учебников, решение проблем дольщиков и ряд других.

Согласно поправкам, 358 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт медицинских учреждений. На эти деньги обновят несколько отделений областных больниц. 157 млн рублей будет выделено на ремонт отделения челюстно-лицевой хирургии, неврологического, реабилитационного отделений, модернизацию системы проточной вентиляции в главном корпусе и операционном блоке областной больницы. На завершение капитального ремонта инфекционной клинической больницы направят 79,9 млн рублей, на ремонт урологического отделения больницы №9 – 60 млн рублей, на ремонт помещений травматологического, хирургического, эндокринологического, лор-отделения, а также капитальный ремонт кровли стационарного 6-этажного корпуса областной детской больницы – 30 млн рублей. На ремонт неврологического отделения Рыбинской городской больницы №1 зарезервировано 31,8 млн рублей.

Поддержали депутаты и инициативу губернатора направить 1,3 млрд рублей на ремонт дорог, из них 927,4 млн рублей – на муниципальные объекты.

Правительство области сообщило - в два раза больше средств, чем обычно, – 373,3 млн рублей выделено на покупку учебников для 1-х, 4-х, 5-х и 9-х классов. Это позволит в полном объеме обеспечить новые госстандарты образования.

165,5 млн рублей будет направлено на приобретение комплексов понтонных причалов в Угличе, Мышкине, поселке Красный Профинтерн, Тутаеве, Брейтове и Пошехонье.

Дополнительное освещение по инициативе губернатора получат собор Успения Пресвятой Богородицы в Мышкине, церковь Богоявления Господня в селе Новый Некоуз, церковь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и церковь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Некрасовское, церковь Иоакима и Анны в селе Лучинском и другие.