В жилых домах Костромы отключат отопление

В жилых домах Костромы отключат тепло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костроме 25 апреля завершился отопительный сезон, сообщает управление ЖКХ. Но пока тепло перестанет поступать только в жилые дома, объекты социальной сферы отапливать продолжат. Отключение их от теплоснабжения проводится по заявкам руководителей.

- В соответствии с нормативами, отопительный период должен заканчиваться, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов. Такой температурный режим наблюдается в Костроме с 17 апреля. По прогнозам синоптиков в ближайшей перспективе похолодания не предвидится, - отметили в администрации города.

В ближайшее время на теплосетях, ТЭЦ и котельных начнутся профилактические и ремонтные работы, то есть, стартует подготовка к следующему отопительному сезону