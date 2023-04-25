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Кострома 25 апреля 2023 14:16

В жилых домах Костромы отключат отопление

Социальные объекты города пока продолжат отапливать
Полина Вачнадзе
В жилых домах Костромы отключат тепло.

В жилых домах Костромы отключат тепло.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костроме 25 апреля завершился отопительный сезон, сообщает управление ЖКХ. Но пока тепло перестанет поступать только в жилые дома, объекты социальной сферы отапливать продолжат. Отключение их от теплоснабжения проводится по заявкам руководителей.

- В соответствии с нормативами, отопительный период должен заканчиваться, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов. Такой температурный режим наблюдается в Костроме с 17 апреля. По прогнозам синоптиков в ближайшей перспективе похолодания не предвидится, - отметили в администрации города.

В ближайшее время на теплосетях, ТЭЦ и котельных начнутся профилактические и ремонтные работы, то есть, стартует подготовка к следующему отопительному сезону

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