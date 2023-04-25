В Костромской области начался крупный торфяной пожар

В Костромской области тушат первый в этом году торфяной пожар. ФОТО: правительство Костромской области

В Парфеньевском районе Костромской области на площади в 55 гектаров горят торфяники. На данный момент угрозы ближайшим населенным пунктам нет: у села Потрусово, который находится в 13 километрах от возгорания, сделали 10-метровую просеку и минерализованные полосы.

- На месте сейчас работает 115 человек и 43 единицы техники. Проводится опашка и тушение кромки пожара. Сил и средств достаточно, - сказал начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Алексей Степанов.

Торфяной пожар в самом его начале специальное оборудованием МЧС, позволяющее отслеживать термоточки, зафиксировать не смогло. Возгорание обнаружил лесничий. На место сразу же выехала команда пожарно-химической станции, укомплектованная специализированной техникой. Чуть позже присоединились дополнительные силы и средства: аэромобильная группировка МЧС России по Костромской области в составе 30 человек и трех единиц техники, а также сотрудники пожарно-спасательной части №56 из Мантурово. Всего к тушению пожара привлечено более 100 человек.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать человеческий фактор. Недалеко от места очага возгорания расположен водоем, где рыбачат местные жители.