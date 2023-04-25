В Иваново задержали подростков, устроивших драку в компьютерном клубе

Четверо подростков избили двух ребят в компьютерном клубе Иваново. Скриншот с видео, ivanovonews.ru

В Иванове задержаны четверо молодых людей, которые, по версии следствия, устроили драку в компьютерном клубе в Ленинском районе города.

Потасовка в клубе «Атом» произошла 14 апреля. Причины как таковой для конфликта не было, но в итоге два парня 16 лет получили травмы – у одного закрытая черепно-мозговая, у другого – ушибы.

- Сотрудники полицейского Центра противодействия экстремизму задержали лиц, подозреваемых в нанесении побоев двум ивановским подросткам. Это семнадцатилетний гражданин Узбекистана. И трое его ровесников выходцев из республик Средней Азии, которые в настоящее время являются гражданами России, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Региональный СКР возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения, сейчас фигуранты находятся в изоляторе временного содержания.

- Назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех участников конфликта и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.