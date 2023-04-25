В Иванове завершился отопительный сезон. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Иванове сегодня, 25 апреля, завершился отопительный сезон. Подачу тепла прекратили и в жилые дома, и в учреждения социальной сферы. Где-то батареи станут холодными уже в течение суток, где-то на отключение потребуется 2-3 дня.

- Изначально предполагали, что отопительный сезон продлится до 9-15 мая, но с учетом большого количества обращений жителей и того, что погода установилась достаточно теплая, приняли решение об отключении как наиболее целесообразное и обоснованное. В том числе, с точки зрения экономии тепловой энергии и оплаты за нее потребителями, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Владимир Шарыпов.

Сразу после окончания отопительного сезона ресурсоснабжающие организации и управляющие компании начнут опрессовку сетей, а потом их плановых ремонт.