В Ярославле почтили память армян, ставших жертвами геноцида в Османской империи

Мероприятия начались с возложения цветов к хачкарам - резным каменным стелам с изображением креста. ФОТО Дмитрий Скобелев

С 2015 года армяне всего мира (а рассеяны по разным странам они были во многом как раз из-за физического уничтожения и депортации) проводят мемориальные акции под единым лозунгом: «Помню и требую!». Символ акций – цветок незабудки.

В Ярославле организатором мероприятий стало Армянское общество «Наири».

После полудня сотни людей собрались в Армянском культурном центре, возле армянского храма «Сурб Геворг» (Святой Георг).

Мероприятия начались с возложения цветов к хачкарам у храма. Хачкары – это армянские святыни, резные каменные стелы с изображением креста (в переводе на русский «хач» - это крест, а «кар» - камень). Затем – поминальная служба в храме «Сурб Геворг» (он, кстати, облицован туфом – камнем, специально доставленным из Армении).

Участниками акции стали представители областных и городских властей, общественных организаций, входящих в Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России. ФОТО Дмитрий Скобелев

По традиции после службы перед собравшимися выступили представители правительства области, общественных организаций, входящих в Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России.

- События тех страшных лет оставили тяжелый и болезненный след в сердцах каждого из нас, - сказал руководитель Армянского общества «Наири» Рафаэл Аветисян. – Не щадили никого – ни детей, ни стариков, ни представителей других национальностей – езидов, ассирийцев, арабов, персов… Все они стали жертвой злого помысла. Армянские святыни исторического наследия, памятники архитектуры, также подверглись разрушению. Но мы смогли устоять, смогли выжить, живем до сих пор и будем жить еще множество столетий, пронося эту острую боль в сердцах из года в год. Мы благодарим те страны, которые признали факт геноцида армян на государственном уровне. Наш посыл остается прежним: мы помним и требуем! Требуем признания вины за страшные деяния, не имеющие срока давности.

Сотни людей собрались на мемориальную акцию в Армянском культурном центре. ФОТО Дмитрий Скобелев

Рафаэл Аветисян отметил:

- Сегодня, собравшись здесь, мы хотим вновь оказать поддержку нашей исторической родине, выразить свои соболезнования, любовь и гордость за силу воли, которую проявляет каждый гражданин Армении и каждый житель диаспоры. Наша сила в единстве и сплоченности. Живя в России, мы понимаем, что и здесь сейчас непростые годы, что и здесь мы должны приносить максимальную пользу. Ради светлой памяти наших предков, ради настоящего, ради будущего наших потомков мы обязаны нести правду всему человечеству. Мы не имеем права молчать и призываем мир к справедливости!

В народных костюмах на сцену вышел самодеятельный художественный коллектив «Нур» из воспитанников армянской воскресной школы г. Ярославля. ФОТО Дмитрий Скобелев

Заместитель директора департамента общественных связей Правительства Ярославской области Денис Палатников напомнил:

- В 1995 году Государственная Дума Российской Федерации признала факт геноцида армянского народа. Чувство солидарности и готовность поддержать друг друга – фундамент межнационального мира, существующего в нашем обществе. Наши предки вместе сражались на фронтах Великой Отечественной войны. В недавнем прошлом мы столкнулись с новой бедой – пандемией, и благодарны Армянскому обществу «Наири», которое оказывало значительную благотворительную помощь. Сегодня, когда наша страна вновь сражается на западных рубежах за стабильность и мир, за защиту наших братьев, за то, чтобы наши дети не знали, что такое фашизм, мы вновь отмечаем сплоченность наших народов.

Поминовение жертв геноцида армян в ярославском храме «Сурб Геворг». ФОТО Дмитрий Скобелев

Председатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев, обращаясь к армянам, сказал:

- Сегодня вместе с вами скорбят представители многонационального содружества ярославцев. Все мы желаем, чтобы больше никогда на Земле не происходило актов геноцида, бесчеловечного насилия. Сейчас во многих точках земного шара они продолжаются. Как этому противостоять? Памятью, крепостью духа, единством! Каждый год, приходя к стенам этого храма, мы видим печаль в глазах армян, но видим и ваш труд во благо Ярославии и страны. Вы чувствуете связь радости и боли, прошлого и будущего, и пусть эта связь никогда не разорвется!

Мемориальная акция завершилась выступлениями музыкантов, певцов, чтецов. В ярких народных костюмах на сцену вышел самодеятельный художественный коллектив «Нур» из воспитанников армянской воскресной школы г. Ярославля. В чистое голубое небо взмыли воздушные шары и белые голуби…

- Все мы были детьми, были юными. Прекрасно помню, как тогда проводились подобные встречи, какой след они оставили в моей душе, - признался нашему корреспонденту ярославский предприниматель Роман Гаспарян. – Да, они связаны с трагедией, но их главный посыл – борьба за правду и против геноцида. Это важно не только для армян. Сейчас то же самое происходит в зоне СВО, Российская Федерация защищает русскоязычных граждан. И мы должны сплоченно противостоять злу, уметь делать выводы из страшных уроков прошлого.

Мероприятие проходило в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021–2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021–2025 годы.

Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Ярославия — земля согласия».