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Общество25 апреля 2023 9:25

Сергея Жукова много не бывает!

26 мая после концерта в “Арене 2000” всех приглашают на афтепати с Сергеем Жуковым в Руки ВВерх! Бар
Сергей Жуков у стойки бара. ФОТО Руки ВВерх! Бар

Сергей Жуков у стойки бара. ФОТО Руки ВВерх! Бар

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В этот вечер:

- пара любимых песен от Сергея Жукова

- коктейль в подарок по билету с концерта

- розыгрыш плаката с автографом Сергея Жукова

- кавер выступление только с хитами группы Руки ВВерх!

- флешмоб для Сергея Жукова

Сергей Жуков зажигает флешмоб. ФОТО Руки ВВерх! Бар

Сергей Жуков зажигает флешмоб. ФОТО Руки ВВерх! Бар

Уже объявлен караоке-конкурс, победитель которого споет на одной сцене с кумиром.

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Сбор гостей: 18:00. Начало программы: 22:00

Адрес: Ярославль, Первомайский бульвар, 1

Телефон: 8 (4852) 60 90 50

Сергей Жуков кавер выступление. ФОТО Руки ВВерх! Бар

Сергей Жуков кавер выступление. ФОТО Руки ВВерх! Бар

Билеты

18+ Реклама Организатор: ООО «РВ Калининград», ОГРН 1207700410510

Общество: ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК