Сергея Жукова много не бывает!

Сергей Жуков у стойки бара. ФОТО Руки ВВерх! Бар
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В этот вечер:
- пара любимых песен от Сергея Жукова
- коктейль в подарок по билету с концерта
- розыгрыш плаката с автографом Сергея Жукова
- кавер выступление только с хитами группы Руки ВВерх!
- флешмоб для Сергея Жукова
Сергей Жуков зажигает флешмоб. ФОТО Руки ВВерх! Бар
Уже объявлен караоке-конкурс, победитель которого споет на одной сцене с кумиром.
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Сбор гостей: 18:00. Начало программы: 22:00
Адрес: Ярославль, Первомайский бульвар, 1
Телефон: 8 (4852) 60 90 50
Сергей Жуков кавер выступление. ФОТО Руки ВВерх! Бар
18+ Реклама Организатор: ООО «РВ Калининград», ОГРН 1207700410510