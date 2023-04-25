Как Тутаев стал «сладким местом» в Ярославской области

Директор фабрики мороженого «Айсберри ФМ» Надежда Пуздрова. ФОТО Тамары Смирновой

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План – постоянный рост и развитие!

- Надежда Викторовна, почему самая современная российская фабрика мороженого была построена именно в Тутаеве?

- Выбор сделали после того, как Тутаев первым в Центральном федеральном округе получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Для инвесторов это подразумевало получение ряда льгот и доступ к необходимым коммуникациям. К тому же, город обладает плюсами с точки зрения логистики и транспортной доступности.

Важно, что администрация помогла оперативно получить площадку в 13 га, которая соответствовала нашим стандартам и планам строительства, а также обеспечивала возможность дальнейшего развития. За 2 года работы фабрика вышла на объем производства 3,5 тысяч тонн в месяц. Сейчас мы проектируем новые объекты, чтобы с вводом второй очереди в 2024 году , предприятие «Айсберри ФМ» увеличило объемы производства практически вдвое.

Гармонизация и спрос

- Если строятся такие планы, значит, компания уверена в росте спроса на свою продукцию. За счет чего вы добиваетесь признания у потребителей и какие достижения могли бы отметить?

- Главное достижение – это как раз оценка нашей продукции, ее вкуса и качества, которая, как следствие, генерирует спрос на продукцию у покупателей. В 2022 году «Айсберри» стала в России компанией №1 по производству мороженого, выпустив и реализовав 52,6 тысячи тонн продукции (результаты рейтинга Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко» и Союза мороженщиков).

Как мы к этому шли? Компания ведет свою производственную историю с 1938 года, когда начала работать первая и крупнейшая фабрика мороженого в Советском Союзе. На ее базе в 2005 году и была образована «Айсберри». Сохранив уникальные исторические рецептуры, компания внедряет современные технологии, создает новые рецептуры и выводит на рынок новые продукты, и все это время остается бескомпромиссным в вопросах качества производителем. Единственные в России среди производителей мороженого, мы имеем право наносить на свою продукцию знак «ЭКО-продукт», который подтверждает экологическую безопасность выпускаемой продукции (в составе должны быть только натуральные ингредиенты, без ГМО, искусственных красителей и ароматизаторов).

Мы одни из немногих в мире, кто до сих пор использует для производства мороженого не сухое, а цельное молоко от местных производителей. Кстати, различного сырья нам нужно много, оно поступает на заводы «Айсберри» (это «Айсберри ФМ» в Тутаеве, «Вологодское мороженое» и пензенский «Ледяной дом») со всей России. Прежде чем сырье направляется в производство, оно проходит строгий лабораторный контроль. Мы работаем с четырьмя независимыми лабораториями. Это требует дополнительных затрат и времени, но в этом вопросе для нас нет компромиссов: в производство идет сырье которое соответствует самым высоким стандартам. Для того, чтобы ускорить процесс проведения исследований, мы помогли приобрести газовый хроматограф Ярославскому государственному институту качества сырья и пищевых продуктов. Рады, что у нас есть партнеры, которые как и мы ставим себе целью производить только качественную продукцию для потребителей.

- Надежда Викторовна, вы руководите «Айсберри ФМ» в Тутаеве и «Вологодским мороженым» в Вологде, курируете и «Ледяной дом» в Пензе. В чем состоит специфика управления тремя производственными площадками?

- Как раз в том, что площадок у нас три в разных регионах России, а вкус должен быть везде одинаковым, чтобы потребитель не задумывался, где произведен продукт. Добиться такого результата непросто - ведь мы работаем с живым сырьем. Например, вкус молока в разных регионах может отличаться в зависимости от того, какие корма и воду получают там коровы. Играют свою роль и отличия в оборудовании на разных площадках. Решение задач по гармонизации требует высочайшей квалификации от наших технологов и всего персонала. С гордостью хочу сказать - у нас это получается.

Впереди у предприятия - рост производства и коллектива. ФОТО Тамары Смирновой

От стажера – до руководителя

- В чем заключаются ближайшие перспективы «Айсберри ФМ» в Тутаеве?

- Как я уже говорила, мы готовим площадку к строительству второй очереди завода, планируем закупку оборудования. Соответственно будет расти и штат сотрудников – еще примерно на 250 человек. Впрочем, активный набор сотрудников мы ведем уже сейчас. Предприятие работает с максимальной загрузкой – это круглосуточное производство в четыре смены, в режиме 24х7. Что касается предстоящего ввода новых мощностей, то мы уже сейчас готовим себе кадровый резерв.

- Какие работники вам нужны?

- В первую очередь, операторы для обеспечения работы производственных линий, квалифицированные механики-наладчики, специалисты по холодильным установкам, сменные технологи и многие другие узкопрофильные специалисты. А в сезон – укладчики-упаковщики.

- Кого вы принимаете на работу, что требуется от кандидата? Учите ли вы людей на рабочем месте?

- Все зависит от позиции, на которую идет кандидат. Например, от укладчика-упаковщика образование не требуется – если успешно пройти медосмотр, то дальше мы всему научим. В «Айсберри» выстроена система подготовки кадров, наставничества, поэтому здесь можно начинать «с нуля», с позиции ученика, стажера. И, совершенствуясь, обучаясь, двигаться по карьерной лестнице – этому способствует масштаб компании, наличие нескольких производственных площадок, работающих по единым стандартам и регламентам. Только не ленись, расти!

После ввода в строй завода в Тутаеве "Айсберри" стала в России производителем мороженого N1. ФОТО Тамары Смирновой

В большом коллективе

- Откуда к вам едут работники?

- У нас работает много жителей Тутаева, Ярославля, Рыбинска и близлежащих поселков. Доставка из других городов обеспечивается корпоративным транспортом - комфортабельными автобусами.

- Какие мотивационные программы существуют на «Айсберри ФМ»?

- С 1 марта мы более чем на 15 процентов повысили зарплату всем сотрудникам, а отдельным категориям – на 28 процентов. Например, укладчик-упаковщик за 15 смен получает от 35 тысяч рублей в месяц, грузчик – от 38 тысяч рублей, а оператор производственной линии – от 50 тысяч рублей.

За счет предприятия работники проходят медицинские осмотры. Разумеется, все и всегда обеспечены качественной и чистой спецодеждой, трудятся в комфортных условиях современного предприятия. Мы отмечаем лучших сотрудников месяца и года, поздравляем коллег с юбилейными датами, дополнительные выплаты назначаются за обеспечение качества работы, поощряем коллективные мероприятия: субботники, совместные походы в лазертаг и боулинг, спортивные мероприятия- такие, как игры нашей волейбольной команды.

Инструментов мотивации много. Например, только что мы открыли магазин для работников – там можно купить по максимально доступным ценам высококачественные продукты питания – не только нашу продукцию, но и мясную, рыбную. У «Айсберри» есть крупная торговая сеть, в которую поставляют свои продукты питания партнеры компании. И мы организовали такую возможность для наших сотрудников.

Добавлю, что собственная мотивация должна быть и у сотрудника. Приходя в большой производственный коллектив, нужно чувствовать свою ответственность перед командой за ритмичность общей работы. А мы, как работодатель, позаботимся обо всем остальном, потому что люди – это основа успеха нашей компании. Приглашаем стать частью нашей команды всех, кому важны стабильность и надежность, возможность зарабатывать, а также интересные задачи и возможность развиваться вместе с компанией.

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ООО «Айсберри — ФМ»

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