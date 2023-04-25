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Общество25 апреля 2023 8:20

Как Тутаев стал «сладким местом» в Ярославской области

О том, почему сейчас сотни людей выбирают местом своей работы Тутаев, нам рассказала генеральный директор фабрики мороженого «Айсберри ФМ» Надежда Пуздрова
Виктор Афанасьев
Директор фабрики мороженого «Айсберри ФМ» Надежда Пуздрова. ФОТО Тамары Смирновой

Директор фабрики мороженого «Айсберри ФМ» Надежда Пуздрова. ФОТО Тамары Смирновой

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План – постоянный рост и развитие!

- Надежда Викторовна, почему самая современная российская фабрика мороженого была построена именно в Тутаеве?

- Выбор сделали после того, как Тутаев первым в Центральном федеральном округе получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Для инвесторов это подразумевало получение ряда льгот и доступ к необходимым коммуникациям. К тому же, город обладает плюсами с точки зрения логистики и транспортной доступности.

Важно, что администрация помогла оперативно получить площадку в 13 га, которая соответствовала нашим стандартам и планам строительства, а также обеспечивала возможность дальнейшего развития. За 2 года работы фабрика вышла на объем производства 3,5 тысяч тонн в месяц. Сейчас мы проектируем новые объекты, чтобы с вводом второй очереди в 2024 году , предприятие «Айсберри ФМ» увеличило объемы производства практически вдвое.

Гармонизация и спрос

- Если строятся такие планы, значит, компания уверена в росте спроса на свою продукцию. За счет чего вы добиваетесь признания у потребителей и какие достижения могли бы отметить?

- Главное достижение – это как раз оценка нашей продукции, ее вкуса и качества, которая, как следствие, генерирует спрос на продукцию у покупателей. В 2022 году «Айсберри» стала в России компанией №1 по производству мороженого, выпустив и реализовав 52,6 тысячи тонн продукции (результаты рейтинга Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко» и Союза мороженщиков).

Как мы к этому шли? Компания ведет свою производственную историю с 1938 года, когда начала работать первая и крупнейшая фабрика мороженого в Советском Союзе. На ее базе в 2005 году и была образована «Айсберри». Сохранив уникальные исторические рецептуры, компания внедряет современные технологии, создает новые рецептуры и выводит на рынок новые продукты, и все это время остается бескомпромиссным в вопросах качества производителем. Единственные в России среди производителей мороженого, мы имеем право наносить на свою продукцию знак «ЭКО-продукт», который подтверждает экологическую безопасность выпускаемой продукции (в составе должны быть только натуральные ингредиенты, без ГМО, искусственных красителей и ароматизаторов).

Мы одни из немногих в мире, кто до сих пор использует для производства мороженого не сухое, а цельное молоко от местных производителей. Кстати, различного сырья нам нужно много, оно поступает на заводы «Айсберри» (это «Айсберри ФМ» в Тутаеве, «Вологодское мороженое» и пензенский «Ледяной дом») со всей России. Прежде чем сырье направляется в производство, оно проходит строгий лабораторный контроль. Мы работаем с четырьмя независимыми лабораториями. Это требует дополнительных затрат и времени, но в этом вопросе для нас нет компромиссов: в производство идет сырье которое соответствует самым высоким стандартам. Для того, чтобы ускорить процесс проведения исследований, мы помогли приобрести газовый хроматограф Ярославскому государственному институту качества сырья и пищевых продуктов. Рады, что у нас есть партнеры, которые как и мы ставим себе целью производить только качественную продукцию для потребителей.

- Надежда Викторовна, вы руководите «Айсберри ФМ» в Тутаеве и «Вологодским мороженым» в Вологде, курируете и «Ледяной дом» в Пензе. В чем состоит специфика управления тремя производственными площадками?

- Как раз в том, что площадок у нас три в разных регионах России, а вкус должен быть везде одинаковым, чтобы потребитель не задумывался, где произведен продукт. Добиться такого результата непросто - ведь мы работаем с живым сырьем. Например, вкус молока в разных регионах может отличаться в зависимости от того, какие корма и воду получают там коровы. Играют свою роль и отличия в оборудовании на разных площадках. Решение задач по гармонизации требует высочайшей квалификации от наших технологов и всего персонала. С гордостью хочу сказать - у нас это получается.

Впереди у предприятия - рост производства и коллектива. ФОТО Тамары Смирновой

Впереди у предприятия - рост производства и коллектива. ФОТО Тамары Смирновой

От стажера – до руководителя

- В чем заключаются ближайшие перспективы «Айсберри ФМ» в Тутаеве?

- Как я уже говорила, мы готовим площадку к строительству второй очереди завода, планируем закупку оборудования. Соответственно будет расти и штат сотрудников – еще примерно на 250 человек. Впрочем, активный набор сотрудников мы ведем уже сейчас. Предприятие работает с максимальной загрузкой – это круглосуточное производство в четыре смены, в режиме 24х7. Что касается предстоящего ввода новых мощностей, то мы уже сейчас готовим себе кадровый резерв.

- Какие работники вам нужны?

- В первую очередь, операторы для обеспечения работы производственных линий, квалифицированные механики-наладчики, специалисты по холодильным установкам, сменные технологи и многие другие узкопрофильные специалисты. А в сезон – укладчики-упаковщики.

- Кого вы принимаете на работу, что требуется от кандидата? Учите ли вы людей на рабочем месте?

- Все зависит от позиции, на которую идет кандидат. Например, от укладчика-упаковщика образование не требуется – если успешно пройти медосмотр, то дальше мы всему научим. В «Айсберри» выстроена система подготовки кадров, наставничества, поэтому здесь можно начинать «с нуля», с позиции ученика, стажера. И, совершенствуясь, обучаясь, двигаться по карьерной лестнице – этому способствует масштаб компании, наличие нескольких производственных площадок, работающих по единым стандартам и регламентам. Только не ленись, расти!

После ввода в строй завода в Тутаеве "Айсберри" стала в России производителем мороженого N1. ФОТО Тамары Смирновой

После ввода в строй завода в Тутаеве "Айсберри" стала в России производителем мороженого N1. ФОТО Тамары Смирновой

В большом коллективе

- Откуда к вам едут работники?

- У нас работает много жителей Тутаева, Ярославля, Рыбинска и близлежащих поселков. Доставка из других городов обеспечивается корпоративным транспортом - комфортабельными автобусами.

- Какие мотивационные программы существуют на «Айсберри ФМ»?

- С 1 марта мы более чем на 15 процентов повысили зарплату всем сотрудникам, а отдельным категориям – на 28 процентов. Например, укладчик-упаковщик за 15 смен получает от 35 тысяч рублей в месяц, грузчик – от 38 тысяч рублей, а оператор производственной линии – от 50 тысяч рублей.

За счет предприятия работники проходят медицинские осмотры. Разумеется, все и всегда обеспечены качественной и чистой спецодеждой, трудятся в комфортных условиях современного предприятия. Мы отмечаем лучших сотрудников месяца и года, поздравляем коллег с юбилейными датами, дополнительные выплаты назначаются за обеспечение качества работы, поощряем коллективные мероприятия: субботники, совместные походы в лазертаг и боулинг, спортивные мероприятия- такие, как игры нашей волейбольной команды.

Инструментов мотивации много. Например, только что мы открыли магазин для работников – там можно купить по максимально доступным ценам высококачественные продукты питания – не только нашу продукцию, но и мясную, рыбную. У «Айсберри» есть крупная торговая сеть, в которую поставляют свои продукты питания партнеры компании. И мы организовали такую возможность для наших сотрудников.

Добавлю, что собственная мотивация должна быть и у сотрудника. Приходя в большой производственный коллектив, нужно чувствовать свою ответственность перед командой за ритмичность общей работы. А мы, как работодатель, позаботимся обо всем остальном, потому что люди – это основа успеха нашей компании. Приглашаем стать частью нашей команды всех, кому важны стабильность и надежность, возможность зарабатывать, а также интересные задачи и возможность развиваться вместе с компанией.

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ООО «Айсберри — ФМ»

ИНН 7611026679

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