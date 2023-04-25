В Ярославле вандалы разрисовали синей краской новый желтый автобус

В Ярославле хулиганы разрисовали краской новый желтый автобус.

На прошлой неделе в Ярославле хулиганы разрисовали краской новый желтый автобус. Вандалы проникли на базу ПАТП-1, которую сейчас арендует перевозчик «Транспорт Ярославии», сделали свое дело и незаметно удалились. Где в это время находилась охрана, не понятно. Этим же вопросом задается и депутат Евгения Овод, которая сообщила о случившемся на своей странице ВКонтакте.

- Кто эти люди, из каких побуждений - ответов нет, как нет ответа пока у меня и на вопросы, что делала охрана, почему отмалчивается руководство, какие меры приняты, и вообще, что за беспредел начал происходить на территории, вверенной «Транспорту Ярославии», - пишет депутат. - Каким образом они дальше планируют обеспечивать федеральные требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры?

Евгения Овод попросила прокуратуру провести проверку, а правительство области обратить пристальное внимание на этот инцидент.

- Дети, скорее всего. Но если даже дети могут проникнуть на базу легко, что что уж говорить о террористах, - пишет депутат.