В Ярославской области завершился региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

Победители регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству будут бороться за победу в финалах, которые состоятся осенью. Фото: Правительство Ярославской области

Участие в них приняли более 420 студентов и 40 школьников. По итогам чемпионата 82 человека стали победителями по 68 компетенциям. 244 конкурсанта получили предложения о стажировке на предприятиях – партнерах проекта.

– Уверен, что участие в этом чемпионате станет одним из ярких впечатлений вашего студенчества, – отметил в своем обращении к участникам конкурса губернатор Михаил Евраев. – Опыт, который вы приобрели на соревновательных площадках, поможет вам в дальнейшем профессиональном росте, позволит увидеть свои сильные стороны и увереннее развиваться в своем мастерстве.

Заволжский политехнический колледж был выбран площадкой для соревнований по компетенциям «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление экскаватором», «Водитель грузовика».

– Две компетенции, «Управление фронтальным погрузчиком» и «Управление экскаватором», проводятся впервые на базе новых мастерских, открытых в рамках нацпроекта «Образование», – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Умение обращаться с новой техникой и оборудованием – теми, которые можно встретить на реальном предприятии, – думаю, особенно ценно для работодателей, к слову, присутствующих на конкурсных площадках. Поэтому участие в чемпионате – это прекрасная возможность заявить о себе, показать здесь и сейчас, чего ты стоишь, и, возможно, обеспечить себе тем самым рабочее место в дальнейшем.

На конкурсных площадках этих трех компетенций, как отмечает правительство области, собрались 19 студентов. Пять из них продемонстрировали свои навыки в управлении фронтальным погрузчиком: выполняли скоростное маневрирование, погрузку грунта в транспортное средство, планировку участка, а также техническое обслуживание. Еще пятеро молодых людей боролись за звание лучшего в управлении экскаватором. Здесь оценивались владение теорией, выполнение ситуационных задач, на практике – рытье котлована, погрузка грунта в транспортное средство, заезд на эстакаду.

Самой многочисленной стала компетенция «Водитель грузовика», в ней были заявлены девять студентов. Ребята показали знания правил дорожного движения в теории, а затем на практике выполнили скоростное маневрирование, провоз хрупкого груза, оказание первой медицинской помощи, вождение по городскому и загородному маршрутам.

Также одной из площадок регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» департамент образования региона определил Ярославский промышленно-экономическом колледж имени Н.П. Пастухова. Там на базе образовательно-производственного центра «Биофармацевтическое производство», открытого при участии правительства области в рамках федерального проекта «Профессионалитет», проходили соревнования по новой компетенции «Промышленные биотехнологии». Это вторая авторская разработка, пока она предусмотрена только на региональном уровне. Первой была компетенция «Лабораторный химический анализ» – в рамках чемпионата «Ворлдскиллс» она успешно вышла на всероссийский уровень, а ярославна Анастасия Камнева стала в ней золотой медалисткой мирового чемпионата в 2019 году.

Правительство области сообщает - победители регионального этапа будут бороться за победу в финалах, которые пройдут 11 – 15 сентября в Великом Новгороде и 25 – 29 ноября в Санкт-Петербурге.