Более 30 тысяч жителей Ярославской области уже приняли участие в выборе объектов благоустройства

Сделать выбор можно до 31 мая на платформе 76.gorodsreda.ru. Фото: Правительство Ярославской области

Онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который в регионе реализует областное правительство.

Правительство региона сообщает - на сегодняшний день 33,7 тысячи жителей Ярославии приняли участие в выборе объектов благоустройства на 2024 год.

– Участие в голосовании дает возможность реально повлиять на формирование городской среды, на то, как будет выглядеть общественное пространство для прогулок, отдыха, занятий спортом, – отметил губернатор области Михаил Евраев. – На сегодняшний день самыми активными являются жители Любимского, Тутаевского и Гаврилов-Ямского районов, а также городского округа Переславль-Залесский. Приглашаю всех жителей региона подключиться к участию в формировании комфортной городской среды.

На выбор предложено 63 территории. По информации правительства области на данный момент в Ярославле в тройке лидеров – парк 30-летия Победы, Тверицкий бор и парк Судостроителей. В Рыбинске больше всего голосов отдано за благоустройство сквера между домами на улицах Приборостроителей, 8, и Суркова, 9, Волжской набережной в Казанском районе и площади Герасимова.

Правительство области уточняет - сделать выбор можно до 31 мая на платформе 76.gorodsreda.ru. Также желающим проголосовать помогают волонтеры проекта, для этого разработано специальное приложение.