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Происшествия24 апреля 2023 11:45

В Ярославском районе 75-летний мужчина отравился угарным газом

Перед этим он готовил себе еду на открытом огне
Анастасия ГОЛУБЕВА
Теперь местному жителю грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Теперь местному жителю грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославском районе вчера, 23 апреля, примерно в 15 часов в МЧС поступило сообщение о том, что в СНТ «Финансист» горит трава. На место происшествия выехали семь спасателей и две единицы техники. Случай оказался не совсем обычным.

- В ходе проверки выявлено, что 75-летний гражданин использовал открытый огонь для приготовления пищи, чем нарушил требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. В результате загорелась сухая трава и строительный мусор на соседних участках. Сам гражданин получил отравление угарным газом, от госпитализации отказался, - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам Константин Максимов.

Теперь местному жителю грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.

ЧППроисшествия: ЧП