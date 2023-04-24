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Происшествия24 апреля 2023 6:15

В пруду Ярославского района нашли тело годовалого мальчика

Внешних признаков насильственной смерти нет
Анастасия ГОЛУБЕВА
Специалисты осмотрели место трагедии и опросили очевидцев

Специалисты осмотрели место трагедии и опросили очевидцев

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В пруду деревни Подовинниково Ярославского района вчера, 23 апреля, обнаружили тело годовалого мальчика. Внешне никаких признаков насильственной смерти нет.

Следователи сразу начали выяснять все обстоятельства произошедшего. Специалисты осмотрели место трагедии и опросили очевидцев. Необходимые мероприятия продолжаются.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка, - сообщили в СКР по Ярославской области.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ