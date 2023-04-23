Ярославец за пять месяцев обворовывал магазины 17 раз

Общая сумма украденного - 185 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 28-летний мужчина признан виновным в 17 кражах.

В прошлом году с апреля по август местный житель обворовывал магазины одежды и другие торговые точки в городе. За это время он похитил вещей примерно на 185 тысяч рублей.

- В ходе судебного следствия обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, при этом, материальный ущерб, причиненный преступлениями, не возместил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области – Суд назначил и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.