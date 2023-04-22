В Ярославском районе на ходу загорелся рейсовый автобус

Пламя полностью уничтожило автобус. Фото: Прокуратура Ярославской области

Днем 22 апреля в районе поселка Григорьевское Ярославского района загорелся рейсовый автобус №161 "Ярославль-Тутаев".

- Было четыре человека, успели выбежать, - рассказывает пассажир автобуса Света Лана в группе "Подслушано в Ярославле". - Водитель пытался потушить огнетушителем, не получилось, только сильнее пламя пошло, затрещало все.

По факту случившегося прокуратура Ярославской области начала проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль, - сообщили в пресс-службе ведомства.