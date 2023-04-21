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Кострома 21 апреля 2023 13:35

В Костромской области из закрытой машины спасли маленького ребенка

Двери автомобиля оказались заблокированы
Полина Вачнадзе
Малыш остался один в закрытой машине. ФОТО: группа "Спасатели Костромы" ВКонтакте

Малыш остался один в закрытой машине. ФОТО: группа "Спасатели Костромы" ВКонтакте

В Костромской области спасатели вытащили из закрытой машины маленького ребенка. Мама малыша случайно оставила ключи в салоне.

- Поступила информация, что в деревне Коряково на парковке в легковой машине находится ребенок. Ключи остались внутри, сигнализация заблокировала иномарку и из-за этого мама малыша не смогла открыть дверь, - рассказали в группе «Спасатели Костромы» ВКонтакте.

Сотрудники ПСС отправились на помощь маме и ребенку. Машину открыли без повреждений с помощью шанцевого инструмента. Целого и невредимого малыша передали в руки перепуганной матери.

Происшествия: ЧП