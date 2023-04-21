В полиции Костромы рассказали, как нашли пропавшего 6-летнего мальчика

6-летний костромич самовольно ушел из дома уже в третий раз. ФОТО: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Костромской области"

В Костромской области благополучно завершились поиски 6-летнего мальчика. О пропаже маленького Руслана В. заявила его старшая сестра: девочка сама обратилась в дежурную часть полиции. Она рассказала, что брат ушел на прогулку в районе поселка Первомайский и в нужное время домой не вернулся.

На поиск ребенка вышли сотрудники по делам несовершеннолетних и ППС, привлекли оперативников и волонтеров. По соцсетям разошлись ориентировки с данными Руслана. Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска увидели мальчика в парке Победы Костромы. Живого и здорового ребенка отвезли домой.

- Выяснилось, что в поле зрения полицейских семья уже попадали и не раз. Руслан дважды самовольно уходил из дома. В этот раз он оправился на прогулку, сел в автобус, добрался до парка, где и гулял, - сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Сейчас в отношении семьи проводится проверка. Мать ребенка будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.