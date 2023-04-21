Куда сходить в Иванове в выходные 22 и 23 апреля: афиша мероприятий

В Иванове пройдет XVI Фестиваль женской эстетической гимнастики «Россияночка». ФОТО: администрация Иванова

Администрация Иванова опубликовала афишу мероприятий, которые пройдет в гороед в ближайшие выходные, 22 и 23 апреля.

СУББОТА 22 АПРЕЛЯ

09:00 - соревнования на Первенство города Иванова по конному спорту,

манеж детско-юношеской спортивной школы № 11 (г.Иваново, ул. Колотилова, д. 41);

10:00 – финальные соревнования Лиги дворовых чемпионов по шашкам,

клуб по месту жительства «Звезда» (г. Иваново, ул. Василевского, д. 1);

11:00 – спектакль для детей от 3 лет «Гуси-лебеди»,

Ивановский театр кукол (г.Иваново, площадь Пушкина, д. 2);

11:00-17:00 – выставка «Наталья Беседнова и ученики»,

музейно-выставочный центр (г. Иваново, ул. Советская, д. 29);

11:00-17:00 – выставка головных уборов и обуви 1920-1980-х г.г. из собрания музея и частных коллекций «С головы до пят»,

Дом-музей семьи Бубновых (г. Иваново, ул. III Интернационала, д. 45/43);

11:00-17:00 – выставка фотографии Владимира Федоришина «Иваново и окрестности»,

музейно-выставочный центр (г. Иваново, ул. Советская, д. 29);

12:00 – Всероссийский фестиваль женской эстетической гимнастики «Россияночка»,

Центр культуры и отдыха (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114);

14:00 - открытый муниципальный конкурс детской и молодежной моды «Образ 2023»,

Дворец детско-юношеского творчества (г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5);

16:00 - турнир между командами «Текстильщик» (г. Иваново) и «Луки-Энергия» (г. Великие Луки), Первенства России по футболу второй лиги,

стадион «Текстильщик» (г. Иваново, ул. Ермака, д. 49);

17:00 – мюзикл «Три мушкетера»,

Ивановский музыкальный театр (г. Иваново, пл. Пушкина, д. 2);

17:30 – спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Влюбленный Журден»,

Ивановский драматический театр (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 АПРЕЛЯ

09:00 - соревнования на Первенство города Иванова по конному спорту,

манеж детско-юношеской спортивной школы №11 (г. Иваново, ул. Колотилова, д. 41);

09:30 - соревнования по фигурному катанию на коньках «Весенняя капель»,

спортивный комплекс «Ледовый парк» (г. Иваново, проспект Строителей, д. 25А);

10:00 - открытый городской конкурс-фестиваль «Маленький музыкант - 2023»,

детская музыкальная школа №3 (г. Иваново, ул. Спартака, д. 18);

10:00 - первый этап Кубка города Иванова по спортивному ориентированию,

на базе средней школы №66 (г. Иваново, ул. Куликова, д. 19);

11:00 – спектакль для детей от 3 лет «Гуси-лебеди»,

Ивановский театр кукол (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2);

11:00 – детская музыкальная сказака «Старик Хоттабыч»,

Ивановский музыкальный театр (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2);

11:00-17:00 – выставка головных уборов и обуви 1920-1980-х г.г. из собрания музея и частных коллекций «С головы до пят»,

Дом-музей семьи Бубновых (г. Иваново, ул. III Интернационала, д. 45/43);

11:00-17:00 – выставка «Наталья Беседнова и ее ученики»,

музейно-выставочный центр (г. Иваново, ул. Советская, д. 29);

11:00-17:00 – выставка фотографии Владимира Федоришина «Иваново и окрестности»,

музейно-выставочный центр (г. Иваново, ул. Советская, д. 29);

11:30 - Межрегиональный конкурс-фестиваль детских балетмейстерских работ «ИдеЯ»,

Центр выявления и поддержки одаренных детей «Солярис» (г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107);

12:00 - детская музыкальная программа «Шире круг»,

парк им. Революции 1905 года;

12:30 – семейная спортивная эстафета «Тропою здоровья»,

парк им. В.Я. Степанова (кафе «Волна»);

14:00 – соревнования на Кубок Губернатора Ивановской области по танцевальному спорту,

спорткомплекс ИвГУ (г. Иваново, ул.Тимирязева, д.5);

17:00 – мюзикл «Бесприданница»,

Ивановский музыкальный театр (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2);

17:30 – спектакль «Ужин по-французски»,

Ивановский драматический театр (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2).