Икона, похищенная из церкви Илья Пророка в 1975 году, вернулась в Ярославль

Икона, похищенная из церкви почти 50 лет назад, вернулась в Ярославль. Фото: Правительство Ярославской области

Икона-минея 18 века «Святцы на июль», которая была в 1975 году похищена из церкви Илья Пророка, вернулась в Ярославль. Она пополнит фонды Ярославского музея-заповедника. Чудесное возращение образа произошло благодаря работе Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова.

Ярославскую икону обнаружили несколько лет назад в Германии. Фото: Правительство Ярославской области

- Как только наши сотрудники сообщили мне о том, что, возможно, им удалось обнаружить похищенную икону и, возможно даже, она из церкви Ильи Пророка, я немедленно дал поручение провести необходимые исследования, – рассказал председатель правления Общества, сын мецената Георгий Абрамов. Именно он приобрел и вернул в Россию утраченную почти 50 лет назад икону. – Уже по фотографии было понятно, что памятник очень высокого художественного уровня: тончайшее письмо, изысканный колорит, пропорции. Скажу честно, на протяжении всего периода выяснения подробностей меня не покидало волнение – вдруг не подтвердится. Но это именно та, похищенная в 70-е икона.

Ярославскую икону обнаружили несколько лет назад в Германии, в частном собрании. Благодаря многочисленным исследованиям, удалось установить ее происхождение.

– Это уже второе возвращение памятников искусства в Ярославский музей-заповедник. В 2016 году музею была передана икона XVII века «Воскресение – Сошествие во ад», которую меценат Михаил Абрамов обнаружил в одном из частных собраний Европы, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.