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Общество21 апреля 2023 12:15

В Ярославской области 21 апреля ввели особый противопожарный режим

Он продлится 21 день
Анастасия ГОЛУБЕВА
Запрещено ходить в леса, разводить костры и жечь мусор

Запрещено ходить в леса, разводить костры и жечь мусор

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославской области сегодня, 21 апреля, ввели особый противопожарный режим из-за теплой погоды. Он продлится 21 день. На этот период местным жителям запрещено ходить в леса.

- Мониторинг пожароопасной обстановки будет усилен по всем направлениям. Это ежедневное наземное патрулирование, круглосуточный мониторинг при помощи специальных камер, установленных на вышках сотовой связи, картинка с которых поступает в региональную диспетчерскую службу, проведение рейдов. Особое внимание будет уделено местам массового отдыха, дачным и садоводческим кооперативам, прилегающим к лесам, а также участкам, рядом с которыми расположены торфяники, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Во время особого противопожарного режима запрещено разводить костры и жечь мусор.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ