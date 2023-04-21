В Ярославской области 21 апреля ввели особый противопожарный режим

Запрещено ходить в леса, разводить костры и жечь мусор Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославской области сегодня, 21 апреля, ввели особый противопожарный режим из-за теплой погоды. Он продлится 21 день. На этот период местным жителям запрещено ходить в леса.

- Мониторинг пожароопасной обстановки будет усилен по всем направлениям. Это ежедневное наземное патрулирование, круглосуточный мониторинг при помощи специальных камер, установленных на вышках сотовой связи, картинка с которых поступает в региональную диспетчерскую службу, проведение рейдов. Особое внимание будет уделено местам массового отдыха, дачным и садоводческим кооперативам, прилегающим к лесам, а также участкам, рядом с которыми расположены торфяники, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Во время особого противопожарного режима запрещено разводить костры и жечь мусор.