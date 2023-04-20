В Костромской области за использование беспилотников ввели штраф в 300 тысяч рублей

В Костромской области с 24 апреля вводится запрет на использование беспилотников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костромской области с 24 апреля вводится запрет на использование беспилотников. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии.

Ряду ведомств все же разрешено пользоваться коптерами. К ним относятся федеральные государственные органы и подведомственные им организации, исполнительные органы Костромской области и подведомственные им структуры, а также органы местного самоуправления, которым беспилотники необходимы для исполнения возложенных полномочий.

- Также использование беспилотников разрешено предприятиям топливно-энергетического комплекса, организациям, выполняющим оборонный заказ и осуществляющим мониторинг объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки, охотничьих ресурсов, - уточнили в правительстве Костромской области.

Но для того, чтобы поднять коптер в воздух, данные организации должны получить разрешение в органах местного самоуправления.

За нарушение запрета предусмотрен штраф – до 300 тысяч рублей.